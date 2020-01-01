Икра из кабачков, 500 г

Икра из кабачков, 500 г

86 руб/шт
Можно в пост
4.8
3 отзыва

Икра для кабачков для меня это феерия отличного овощного вкуса. Икра из балажанов она терпкая, более резкий вкус, а когда хочется чего-то более легкого — берешь икру из кабачков и она в этот момент своим вкусом наполняет тебя той легкостью, о которой ты и мечтал во время спокойного ужина. Мне вкус очень нравится, это вкус из детства. Я его ни с чем особым на стол не подаю, ем отдельным блюдом, отдельной закуской к мясу и птице. Сейчас даже не выложил в салатник, ем прям из банки. Спасибо вам за такие вкусные продукты, которые мы открываем периодически в вашем магазине!

Елена **** 7714 Все отзывы

Состав: кабачки свежие, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, морковь свежая, томатная паста м. д. сухих веществ 36%, лук свежий, соль пищевая, петрушка сушеная, укроп сушеный, перец душистый молотый, перец черный молотый Информация на этикетке может незначительно отличаться Данный товар может поставляться сразу несколькими производителями. По этой причине информация на сайте по продукту может незначительно отличаться. Соответствующие конкретному товару данные всегда представлены на этикетке. Внешний вид продукта в магазине так же может отличаться от изображения на фото.

Описание: Главная особенность кабачковой икры в том, что это низкоуглеводный продукт. Кабачковая икра не отличается изысканными вкусовыми качествами. Она популярна благодаря рекордно низкому содержанию калорий, что по праву делает ее диетическим блюдом. Помимо этого, натуральная кабачковая икра обогащена витаминами и наделена рядом полезных свойств. Икра богата витамином С и клетчаткой, содержит калий, кальций, магний, фосфор, железо, органические кислоты, предупреждает ожирение, блокирует накопление в организме холестерина
  • Годен: 3 года
  • Вес: 500 г
  • 119,9
    ккал
  • 1,4
    Белки (г)
  • 8,3
    Жиры (г)
  • 9,9
    Углеводы (г)
Пищевая ценность на 100 грамм
Ещё чуть-чуть
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Только на приобретённые товары

  • **** 7714

    Икра для кабачков для меня это феерия отличного овощного вкуса. Икра из балажанов она терпкая, более резкий вкус, а когда хочется чего-то более легкого — берешь икру из кабачков и она в этот момент своим вкусом наполняет тебя той легкостью, о которой ты и мечтал во время спокойного ужина. Мне вкус очень нравится, это вкус из детства. Я его ни с чем особым на стол не подаю, ем отдельным блюдом, отдельной закуской к мясу и птице. Сейчас даже не выложил в салатник, ем прям из банки. Спасибо вам за такие вкусные продукты, которые мы открываем периодически в вашем магазине!

  • **** 8436

    Икра из кабачков приятна на вкус. Хорошее соотношение моркови и кабачков. Даю этому продукту оценку 5, является качественным товаром.

  • **** 2238

    Очень понравилась данная икра, в меру соленая, в меру густая, рекомендую!

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