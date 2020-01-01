Икра из кабачков, 500 г
Икра для кабачков для меня это феерия отличного овощного вкуса. Икра из балажанов она терпкая, более резкий вкус, а когда хочется чего-то более легкого — берешь икру из кабачков и она в этот момент своим вкусом наполняет тебя той легкостью, о которой ты и мечтал во время спокойного ужина. Мне вкус очень нравится, это вкус из детства. Я его ни с чем особым на стол не подаю, ем отдельным блюдом, отдельной закуской к мясу и птице. Сейчас даже не выложил в салатник, ем прям из банки. Спасибо вам за такие вкусные продукты, которые мы открываем периодически в вашем магазине!
Состав: кабачки свежие, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, морковь свежая, томатная паста м. д. сухих веществ 36%, лук свежий, соль пищевая, петрушка сушеная, укроп сушеный, перец душистый молотый, перец черный молотый Информация на этикетке может незначительно отличаться Данный товар может поставляться сразу несколькими производителями. По этой причине информация на сайте по продукту может незначительно отличаться. Соответствующие конкретному товару данные всегда представлены на этикетке. Внешний вид продукта в магазине так же может отличаться от изображения на фото.
- Годен: 3 года
- Вес: 500 г
- 119,9ккал
- 1,4Белки (г)
- 8,3Жиры (г)
- 9,9Углеводы (г)
- Елена **** 7714
Икра для кабачков для меня это феерия отличного овощного вкуса. Икра из балажанов она терпкая, более резкий вкус, а когда хочется чего-то более легкого — берешь икру из кабачков и она в этот момент своим вкусом наполняет тебя той легкостью, о которой ты и мечтал во время спокойного ужина. Мне вкус очень нравится, это вкус из детства. Я его ни с чем особым на стол не подаю, ем отдельным блюдом, отдельной закуской к мясу и птице. Сейчас даже не выложил в салатник, ем прям из банки. Спасибо вам за такие вкусные продукты, которые мы открываем периодически в вашем магазине!
- Андрей **** 8436
Икра из кабачков приятна на вкус. Хорошее соотношение моркови и кабачков. Даю этому продукту оценку 5, является качественным товаром.
- Елена **** 2238
Очень понравилась данная икра, в меру соленая, в меру густая, рекомендую!