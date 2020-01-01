Икра из кабачков, 500 г

Икра для кабачков для меня это феерия отличного овощного вкуса. Икра из балажанов она терпкая, более резкий вкус, а когда хочется чего-то более легкого — берешь икру из кабачков и она в этот момент своим вкусом наполняет тебя той легкостью, о которой ты и мечтал во время спокойного ужина. Мне вкус очень нравится, это вкус из детства. Я его ни с чем особым на стол не подаю, ем отдельным блюдом, отдельной закуской к мясу и птице. Сейчас даже не выложил в салатник, ем прям из банки. Спасибо вам за такие вкусные продукты, которые мы открываем периодически в вашем магазине!