Котлеты из морской капусты со шпинатом

«На вкус они однозначно гораздо лучше, чем на запах…», подумала я, когда проглотила первый кусочек новых котлет из морской капусты и шпината… Всегда прохладно относилась к морепродуктам, но увидев новинку от вкусвилл решила довериться, ведь ещё ни разу мне не попадалось что-либо в этом магазине, что категорически пришлось бы не по вкусу. Первое, на что обратила внимание — размер. Довольно крупный, но с небольшой порцией гарнира — самое то. При вскрытии котлетки почти не пахли, были ровные и привлекательные по цвету. Все изменилось спустя минут 5 после начала готовки: в кухне появился резкий запах водорослей, характерный для морской капусты. Запах этот никогда не нравился, поэтому и в этот раз я была готова остановить эксперимент и отказаться пробовать нечто пахнущее весьма неприятно, но любопытства ради решила продолжить. И вот, появилась корочка с обеих сторон, готово, можно пробовать… С недоверием я отломила кусочек, неспеша откусила… И была удивлена несоответствию вкуса и запаха, котлеты оказались вполне привлекательны, нежны по консистенции, мягки и необычны на вкус. Точно не схожи с овощными. Никакой из ингредиентов не выделялся как лишний или чрезмерный, а морская капуста, оказывается, очень здорово сочетается со шпинатом, который нивелирует своеобразность вкуса водорослей и делает структуру котлетки воздушной. Также приятно дополняют вкус семена кунжута и лук, которые подобраны в отличном соотношении и дают дополнительный вкусовой оттенок, они являют собой очень даже подходящую приправу. В общем, как хорошо, что любопытство пересилило отталкивающий резкий запах при готовке, и хорошо, что вашему вкусу, дорогой ВкусВилл, можно довериться — получилось здорово, надеюсь, понравится не мне одной!