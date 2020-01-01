Котлеты из морской капусты со шпинатом
Очень вкусные и полезные котлеты с хорошим составом. В упаковке 3 котлеты по 100 граммов каждая, что очень удобно. Готовила на сухой сковороде, под крышкой, получились сочные, в меру солёные, приятные на вкус. Однозначно возьму ещё, нашей семье очень понравились)
Состав: капуста морская сушеная пищевая, шпинат листовой, отруби овсяные, семена кунжута, луковый порошок (лук репчатый молотый), сахар, крахмал из тапиоки, соль пищевая Информация на этикетке может незначительно отличаться Данный товар может поставляться сразу несколькими производителями. По этой причине информация на сайте по продукту может незначительно отличаться. Соответствующие конкретному товару данные всегда представлены на этикетке. Внешний вид продукта в магазине так же может отличаться от изображения на фото.
- Годен: 12 месяцев
- Вес: 300 г
- 126,7ккал
- 5,5Белки (г)
- 3,5Жиры (г)
- 18,3Углеводы (г)
- Ксения **** 6983
Очень вкусные и полезные котлеты с хорошим составом. В упаковке 3 котлеты по 100 граммов каждая, что очень удобно. Готовила на сухой сковороде, под крышкой, получились сочные, в меру солёные, приятные на вкус. Однозначно возьму ещё, нашей семье очень понравились)
Спасибо В Вза вкусный и полезный ужин!
- Анастасия **** 9956
Впервые вижу котлеты из морской капусты, да и ещё со шпинатом. Мне очень понравилась новинка. На упаковке написано, что нужно обжарить с двух сторон на масле. Но я не жарю на масле, поэтому потушила их с водичкой и получилось не менее вкусно, зато не вредно. При приготовлении пахнут рыбой. Для меня, вегетарианца, это просто находка!
- Андрей **** 9523
Решил попробовать, отличные котлеты, форма, цвет все нравится, быстро приготовил, чувствуются что все натурально, но по вкусу мне не очень понравилось, так как не любитель морской капусты в чистом виде, но кому-нибудь определенно зайдет!