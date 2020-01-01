Котлеты из нута
Готовили в духовке минут 10−15, чтобы немного подрумянились и появилась хрустящая корочка. Вкусные и сытные) Ни соль ни перец не добавляли, было и так отлично.
Состав: Нут, лук репчатый замороженный, петрушка, кинза, чеснок, сухари панировочные (мука пшеничная первый сорт, вода питьевая, дрожжи хлебопекарные пресованные, сахар, соль пищевая), кунжут, соль пищевая, кориандр, зира, перец черный молотый Информация на этикетке может незначительно отличаться Данный товар может поставляться сразу несколькими производителями. По этой причине информация на сайте по продукту может незначительно отличаться. Соответствующие конкретному товару данные всегда представлены на этикетке. Внешний вид продукта в магазине так же может отличаться от изображения на фото.
- Годен: 90 суток
- Вес: 200 г
- 170ккал
- 7,7Белки (г)
- 2,0Жиры (г)
- 30,3Углеводы (г)
- Екатерина **** 2754
Готовили в духовке минут 10−15, чтобы немного подрумянились и появилась хрустящая корочка. Вкусные и сытные) Ни соль ни перец не добавляли, было и так отлично.
- Владимир **** 0914
Отличная котлеты для приготовления вегетарианских бургеров. Быстро и легко готовятся, хорошо держат форму. По вкусу помимо нута чувствуются специи, удачно подобранные. Сочетаются с соус-салатом скандинавским, а также с лечо и соусом сацебели.
- Галина **** 6128
Котлеты из нута. Вкусные, пряные, плотные и в меру солёные. Разламываются вилкой легко, цвет внутри зеленоватый. Ощущается текстура нута — он не пюрированный, а как будто порублен мелкими кусочками. Чувствуется зира, чеснок. Обжаривала на сковороде одновременно котлеты из нута и чечевичные — и те, и другие легко готовятся, не разваливаются при переворачивании. Если сравнивать на вкус, то чечевичные послаще и мягче, более нежные. Котлеты из нута плотнее, они более пряные, размер значительно больше чечевичных.