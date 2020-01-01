Котлеты из нута
Котлеты из нута

Котлеты из нута

100 руб/шт
Можно в пост
4.5
5 отзывов

Готовили в духовке минут 10−15, чтобы немного подрумянились и появилась хрустящая корочка. Вкусные и сытные) Ни соль ни перец не добавляли, было и так отлично.

Екатерина **** 2754 Все отзывы

Состав: Нут, лук репчатый замороженный, петрушка, кинза, чеснок, сухари панировочные (мука пшеничная первый сорт, вода питьевая, дрожжи хлебопекарные пресованные, сахар, соль пищевая), кунжут, соль пищевая, кориандр, зира, перец черный молотый Информация на этикетке может незначительно отличаться Данный товар может поставляться сразу несколькими производителями. По этой причине информация на сайте по продукту может незначительно отличаться. Соответствующие конкретному товару данные всегда представлены на этикетке. Внешний вид продукта в магазине так же может отличаться от изображения на фото.

Описание: О своем продукте мы всегда напишем вкусно. А вот покупателей не обманешь. Поэтому здесь представлены реальные отзывы от реальных покупателей из рубрики «Народный гурман»
  • Годен: 90 суток
  • Вес: 200 г
  • 170
    ккал
  • 7,7
    Белки (г)
  • 2,0
    Жиры (г)
  • 30,3
    Углеводы (г)
Пищевая ценность на 100 грамм
Ещё чуть-чуть
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Только на приобретённые товары

  • **** 2754

    Готовили в духовке минут 10−15, чтобы немного подрумянились и появилась хрустящая корочка. Вкусные и сытные) Ни соль ни перец не добавляли, было и так отлично.

  • **** 0914

    Отличная котлеты для приготовления вегетарианских бургеров. Быстро и легко готовятся, хорошо держат форму. По вкусу помимо нута чувствуются специи, удачно подобранные. Сочетаются с соус-салатом скандинавским, а также с лечо и соусом сацебели.

  • **** 6128

    Котлеты из нута. Вкусные, пряные, плотные и в меру солёные. Разламываются вилкой легко, цвет внутри зеленоватый. Ощущается текстура нута — он не пюрированный, а как будто порублен мелкими кусочками. Чувствуется зира, чеснок. Обжаривала на сковороде одновременно котлеты из нута и чечевичные — и те, и другие легко готовятся, не разваливаются при переворачивании. Если сравнивать на вкус, то чечевичные послаще и мягче, более нежные. Котлеты из нута плотнее, они более пряные, размер значительно больше чечевичных.

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