Котлеты из нута. Вкусные, пряные, плотные и в меру солёные. Разламываются вилкой легко, цвет внутри зеленоватый. Ощущается текстура нута — он не пюрированный, а как будто порублен мелкими кусочками. Чувствуется зира, чеснок. Обжаривала на сковороде одновременно котлеты из нута и чечевичные — и те, и другие легко готовятся, не разваливаются при переворачивании. Если сравнивать на вкус, то чечевичные послаще и мягче, более нежные. Котлеты из нута плотнее, они более пряные, размер значительно больше чечевичных.