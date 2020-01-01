Сосиски Индейка-брынза-болгарский перец
Сосиски Индейка-брынза-болгарский перец

Сосиски Индейка-брынза-болгарский перец

264 руб/шт
Новинка
4.5
5 отзывов

Новинка по вкусу мне понравилась. Советую кушать в разогретом виде, так продукт сочным получается. В холодном виде сосиски суховаты. Ещё мне показалось не достаточно брынзы в составе. Но для разнообразия буду брать.

Юля **** 8787 Все отзывы

Состав: филе грудки индеек, мягкий сыр «Сербская брынза» м.д.ж. 45% (пастеризованное молоко, соль пищевая, закваска лиофилизированных культур, ферментный препарат молокосвертывающий микробиологического происхождения), перец красный, яичный продукт (меланж), лук жаренный, молоко сухое обезжиренное, масло подсолнечное рафинированное, томаты сушеные, соль пищевая, чеснок сушеный, перец черный молотый, дрожжевой экстракт, экстракты цитрусовых (помело, лимон), экстракт пивных дрожжей, краситель пищевой натуральный (бета-каротин). Информация на этикетке может незначительно отличаться Данный товар может поставляться сразу несколькими производителями. По этой причине информация на сайте по продукту может незначительно отличаться. Соответствующие конкретному товару данные всегда представлены на этикетке. Внешний вид продукта в магазине так же может отличаться от изображения на фото.

Описание: О своем продукте мы всегда напишем вкусно. А вот покупателей не обманешь. Поэтому здесь представлены реальные отзывы от реальных покупателей из рубрики «Народный гурман»
  • Годен: 25 суток
  • Вес: 250 г
  • 165,2
    ккал
  • 15,7
    Белки (г)
  • 4,6
    Жиры (г)
  • 4
    Углеводы (г)
Пищевая ценность на 100 грамм
Ещё чуть-чуть
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Только на приобретённые товары

  • **** 8787

    Новинка по вкусу мне понравилась. Советую кушать в разогретом виде, так продукт сочным получается. В холодном виде сосиски суховаты. Ещё мне показалось не достаточно брынзы в составе. Но для разнообразия буду брать.

  • **** 1101

    Были рады увидеть новинку среди сосисок из мяса птицы. Сосиски с интересным составом, внутри достаточно крупные кусочки овощей. На вкус приятные, нежные, в меру соленые. В нашей семье они не всем подходят, из-за того, что в составе есть цитрусовые компоненты (у двух человек аллергия на цитрусы). Но в остальном- сосиски отличные! Обязательно будем покупать ещё!

  • **** 3052

    Прикольные сосиски. Привлекли цветом. Попробовала по рекомендации приготовления как в разогреве, так и в жареном виде. Второй вариант повкуснее получился. Для разнообразия думаю возьму повторно, но это не тот продукт за которым буду ходить в магазин «только за ними». Итог: не особо впечатлили.

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