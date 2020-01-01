Сосиски Индейка-брынза-болгарский перец

Единственный магазин, который предлагает выбор готовой продукции с нормальным составом. Эти сосиски — новинка. В упаковке 9 штучек. По размеру меньше стандартных. На вкус они, наверно, придутся на вкус не каждому, как и другие «оригинальные» сосиски из вкусвилла, но мне понравились, боялась, что будут солеными из-за брынзы, но оказались нормальными. Мой фаворит с брокколи, конечно, не переплюнули, но периодически на замену можно брать. В морозилку и, когда нет времени, отличный и здоровый вариант.