Сосиски куриные с тыквой
Сосиски куриные с тыквой

Сосиски куриные с тыквой

160 руб/шт
4.7
5 отзывов

Сосиски купила в магазине на м. Ботанический сад. Удивило само сочетание «сосиски с тыквой». Давно искала нежирные сосиски, в которых бы не было бы сахара, консервантов, и малой жирности (всего 8,6). Привкус тыквы в сочетании с куриным мясом оказался приятный и необычный, тыква придает сладость мясу. Не сухие, лёгкие. Ела с хлебцами от вкусвилла)) Очень вкусно). Минусов не нашла вообще.

Жанна **** 3118 Все отзывы

Состав: филе грудки куриной, яичный продукт (меланж), тыква запеченная, молоко сухое обезжиренное, лук жареный, соль пищевая, чеснок сушеный, перец черный молотый, сок лимонный концентрированный. Информация на этикетке может незначительно отличаться Данный товар может поставляться сразу несколькими производителями. По этой причине информация на сайте по продукту может незначительно отличаться. Соответствующие конкретному товару данные всегда представлены на этикетке. Внешний вид продукта в магазине так же может отличаться от изображения на фото.

Описание: О своем продукте мы всегда напишем вкусно. А вот покупателей не обманешь. Поэтому здесь представлены реальные отзывы от реальных покупателей из рубрики «Народный гурман»
  • Вес: 200 г
  • 147
    ккал
  • 15,4
    Белки (г)
  • 8,6
    Жиры (г)
  • 2
    Углеводы (г)
Пищевая ценность на 100 грамм
Ещё чуть-чуть
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Только на приобретённые товары

  • **** 3118

    Сосиски купила в магазине на м. Ботанический сад. Удивило само сочетание «сосиски с тыквой». Давно искала нежирные сосиски, в которых бы не было бы сахара, консервантов, и малой жирности (всего 8,6). Привкус тыквы в сочетании с куриным мясом оказался приятный и необычный, тыква придает сладость мясу. Не сухие, лёгкие. Ела с хлебцами от вкусвилла)) Очень вкусно). Минусов не нашла вообще.

  • **** 2802

    Очень удачное сочетание вкусов. Тыква не пюреобразная, а порезана крупными кусочками. Сосиски имеют сладковатый вкус за счёт тыквы. Состав отличный, по соотношению бжу идеально подойдут для худеющих. С удовольствием съели на ночь не боясь за фигуру).

  • **** 1047

    Очень вкусные, но только для тех, кто любит тыкву. Она прям чувствуется и её большое количество. Сами сосиски нежные. Ребёнку и мужу понравилось.

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