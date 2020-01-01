Сосиски куриные с тыквой
Сосиски купила в магазине на м. Ботанический сад. Удивило само сочетание «сосиски с тыквой». Давно искала нежирные сосиски, в которых бы не было бы сахара, консервантов, и малой жирности (всего 8,6). Привкус тыквы в сочетании с куриным мясом оказался приятный и необычный, тыква придает сладость мясу. Не сухие, лёгкие. Ела с хлебцами от вкусвилла)) Очень вкусно). Минусов не нашла вообще.
Состав: филе грудки куриной, яичный продукт (меланж), тыква запеченная, молоко сухое обезжиренное, лук жареный, соль пищевая, чеснок сушеный, перец черный молотый, сок лимонный концентрированный. Информация на этикетке может незначительно отличаться Данный товар может поставляться сразу несколькими производителями. По этой причине информация на сайте по продукту может незначительно отличаться. Соответствующие конкретному товару данные всегда представлены на этикетке. Внешний вид продукта в магазине так же может отличаться от изображения на фото.
- Вес: 200 г
- 147ккал
- 15,4Белки (г)
- 8,6Жиры (г)
- 2Углеводы (г)
- Жанна **** 3118
Сосиски купила в магазине на м. Ботанический сад. Удивило само сочетание «сосиски с тыквой». Давно искала нежирные сосиски, в которых бы не было бы сахара, консервантов, и малой жирности (всего 8,6). Привкус тыквы в сочетании с куриным мясом оказался приятный и необычный, тыква придает сладость мясу. Не сухие, лёгкие. Ела с хлебцами от вкусвилла)) Очень вкусно). Минусов не нашла вообще.
- Алла **** 2802
Очень удачное сочетание вкусов. Тыква не пюреобразная, а порезана крупными кусочками. Сосиски имеют сладковатый вкус за счёт тыквы. Состав отличный, по соотношению бжу идеально подойдут для худеющих. С удовольствием съели на ночь не боясь за фигуру).
- Алина **** 1047
Очень вкусные, но только для тех, кто любит тыкву. Она прям чувствуется и её большое количество. Сами сосиски нежные. Ребёнку и мужу понравилось.