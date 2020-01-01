Сосиски куриные с тыквой

Сосиски купила в магазине на м. Ботанический сад. Удивило само сочетание «сосиски с тыквой». Давно искала нежирные сосиски, в которых бы не было бы сахара, консервантов, и малой жирности (всего 8,6). Привкус тыквы в сочетании с куриным мясом оказался приятный и необычный, тыква придает сладость мясу. Не сухие, лёгкие. Ела с хлебцами от вкусвилла)) Очень вкусно). Минусов не нашла вообще.