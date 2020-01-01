Соус-салат «Скандинавский»
Соус очень понравился, немного сладковат и нет остроты. А так высший класс.
Состав: огурцы соленые, вода подготовленная питьевая, сахар, лук репчатый свежий, пищевые волокна — цитрусовые, перец сладкий свежий, соль поваренная пищевая, горчичный порошок, регулятор кислотности — уксусная кислота, семя горчицы, приправа — куркума Информация на этикетке может незначительно отличаться Данный товар может поставляться сразу несколькими производителями. По этой причине информация на сайте по продукту может незначительно отличаться. Соответствующие конкретному товару данные всегда представлены на этикетке. Внешний вид продукта в магазине так же может отличаться от изображения на фото.
- Годен: 2 года
- Вес: 370 г
- 96,9ккал
- 0,7Белки (г)
- 0,3Жиры (г)
- 22Углеводы (г)
- Надия **** 3402
Соус очень понравился, немного сладковат и нет остроты. А так высший класс.
- Светлана **** 4484
Терпкий, настоянный на горчице, но не резкий допсоус «самое то» для бутера с риетом из копченого лосося, настоящий мужской бутерброд на «скорую руку" — мужу понравилось!!!
- Мария **** 0798
Интересное сочетание: огурцы с горчицей. Горчица придаёт пикантности, остринку. Здесь всё в меру, очень вкусно. Люблю этот соус-салат. Можно и на бутерброд, и к мясу, иногда, просто как соус к макарошкам.