Соус-салат «Скандинавский»

Купила вчера новинку соус-салат из солёных огурцов с горчицей. Непременно захотелось попробовать, так как люблю и соленые огурцы и горчицу. Ещё подкупило отсутствие Е-шек в составе. Очень вкусный на вкус и запах. Мммм… сразу полбанки и «распробовала». Хотя, очень будет сочетаться с картофельным пюре и рисом на гарнир. Также, на мой взгляд, отлично дополнит мясные и рыбные котлеты. Однозначно буду брать. Вкус, кисло сладкий скорее, не ядреный, нежный, с очень легким привкусом горчицы. Цена за такой объём, если прикинуть себестоимость, вполне оправдана. Я была бы рада большему объёму, так как это блюдо можно употреблять и самостоятельно и как приправу к любым другим блюдам и просто намазать на хлеб.