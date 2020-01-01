Соус-салат «Скандинавский»
Соус-салат «Скандинавский»

Соус-салат «Скандинавский»

86 руб/шт
Можно в пост
4.7
5 отзывов

Соус очень понравился, немного сладковат и нет остроты. А так высший класс.

Надия **** 3402 Все отзывы

Состав: огурцы соленые, вода подготовленная питьевая, сахар, лук репчатый свежий, пищевые волокна — цитрусовые, перец сладкий свежий, соль поваренная пищевая, горчичный порошок, регулятор кислотности — уксусная кислота, семя горчицы, приправа — куркума Информация на этикетке может незначительно отличаться Данный товар может поставляться сразу несколькими производителями. По этой причине информация на сайте по продукту может незначительно отличаться. Соответствующие конкретному товару данные всегда представлены на этикетке. Внешний вид продукта в магазине так же может отличаться от изображения на фото.

Описание: В Скандинавии продукт такой консистенции смело называют салатом. У жителей нашей страны при слове «салат» ассоциации возникают совсем другие, поэтому мы добавили в название продукта слово «соус», хотя его рецептура чисто скандинавская. Такой соус-салат вы вряд ли встретите в обычном супермаркете, поэтому предлагаем его всем попробовать. Отлично подходит к мясу, вкусно просто намазать на хлеб или хлебцы.
  • Годен: 2 года
  • Вес: 370 г
  • 96,9
    ккал
  • 0,7
    Белки (г)
  • 0,3
    Жиры (г)
  • 22
    Углеводы (г)
Пищевая ценность на 100 грамм
Ещё чуть-чуть
Тщательно проверяем каждый магазин, чтобы предоставить вам самую достоверную информацию
Спасибо, что хвалите и ругаете
Получайте скидки и оставляйте отзывы в приложении

Только на приобретённые товары

  • **** 3402

    Соус очень понравился, немного сладковат и нет остроты. А так высший класс.

  • **** 4484

    Терпкий, настоянный на горчице, но не резкий допсоус «самое то» для бутера с риетом из копченого лосося, настоящий мужской бутерброд на «скорую руку" — мужу понравилось!!!

  • **** 0798

    Интересное сочетание: огурцы с горчицей. Горчица придаёт пикантности, остринку. Здесь всё в меру, очень вкусно. Люблю этот соус-салат. Можно и на бутерброд, и к мясу, иногда, просто как соус к макарошкам.

Загрузить больше
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше. Что это?
Интернет-магазин ВкусВилл!
Без минимальной суммы заказа, первая доставка бесплатно с помощью нашего партнера SaveTime
Попробовать