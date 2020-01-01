Кефир 1%
Кефир 1%

Кефир 1%

51 руб/шт
4.8
4 отзыва

БЗМЖ БЗМЖ Без заменителя молочных жиров

Кефир 1% от Избёнки очень понравился, несомненно буду покупать еще! Кефир не горький, очень вкусный, отлично подойдет для всей семьи. Делала с ним ленивую овсянку в банке, это просто объедение! А еще ребенок и муж пили с удовольствием! А они у меня те еще гурманы!;) Так же отлично подойдет и для окрошки и замариновать мяско! Отличный! Рекомендую!

Юлия **** 8236 Все отзывы

Состав: молоко обезжиренное, молоко цельное, закваска на кефирных грибках Информация на этикетке может незначительно отличаться Данный товар может поставляться сразу несколькими производителями. По этой причине информация на сайте по продукту может незначительно отличаться. Соответствующие конкретному товару данные всегда представлены на этикетке. Внешний вид продукта в магазине так же может отличаться от изображения на фото.

Описание: 1% кефир от «Избёнки» с удовольствием пьют люди, которые заботятся о своей фигуре. Немножко фантазии и его можно превратить в десерт со злаками или ягодами. Незаменимый вариант летнего супа — кефирная окрошка. В настоящем кефире можно замариновать сочные шашлыки… Словом, на вкус и цвет. Настоящим кефиром может называться только тот, который приготовлен на живых кефирных грибках. Если продукт приготовлен без них, то это кефирный напиток, но никак не кефир. Наш кефир приготовлен именно на кефирных грибках, которые производители сами выращивают в мини-лабораториях, расположенных на производстве. Выращивать их даже в лабораторных условиях непросто. Грибки капризные, они могут реагировать на перепады температуры, а бывает и так, что привыкают к одним рукам. То есть, полюбили грибки какого-то лаборанта и когда он за ними ухаживает — все хорошо. А приходит к ним кто-то другой и все, грибки гибнут. Поэтому за ними надо тщательно ухаживать и бережно к ним относиться. Родиной кефирного грибка является подножие Эльбруса, именно отсюда он начал с 1867 года «путешествовать» по свету. Однако вот какой парадокс: сам кефир продавался свободно, а его грибки и технологию производства горцы держали в строжайшем секрете, что добавляло напитку дополнительной таинственности. Чем полезен кефир: — профилактика дисбактериоза; - подавляет гнилостные процессы в кишечнике и улучшает микрофлору; - повышает иммунитет и защитные функции организма; - улучшает обмен веществ и участвует в синтезе витаминов; - улучшает процессы пищеварения; - возбуждает аппетит.
  • Годен: 5 суток
  • Вес: 1 л
  • 37
    ккал
  • 3
    Белки (г)
  • 1
    Жиры (г)
  • 4
    Углеводы (г)
Пищевая ценность на 100 грамм
Ещё чуть-чуть
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Только на приобретённые товары

  • **** 8236

    Кефир 1% от Избёнки очень понравился, несомненно буду покупать еще! Кефир не горький, очень вкусный, отлично подойдет для всей семьи. Делала с ним ленивую овсянку в банке, это просто объедение! А еще ребенок и муж пили с удовольствием! А они у меня те еще гурманы!;) Так же отлично подойдет и для окрошки и замариновать мяско! Отличный! Рекомендую!

  • **** 9445

    Кефир очень понравился. Нежный, легкий. Подходит для того, чтобы делать диетические йогурты, так как низкокалорийный. Отлично подходит для ужина.

  • **** 7377

    Кефир 1% Избенка — очень вкусный продукт, напоминает кефир из детства. С удовольствием пьем всей семьей. Рассказала о нем приятельницам: всегда свежий, отличный вкус, консистенция. Рекомендую к употреблению и детям, и взрослым.

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