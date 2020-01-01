Кефир 1%
БЗМЖ Без заменителя молочных жиров
Кефир 1% от Избёнки очень понравился, несомненно буду покупать еще! Кефир не горький, очень вкусный, отлично подойдет для всей семьи. Делала с ним ленивую овсянку в банке, это просто объедение! А еще ребенок и муж пили с удовольствием! А они у меня те еще гурманы!;) Так же отлично подойдет и для окрошки и замариновать мяско! Отличный! Рекомендую!
Состав: молоко обезжиренное, молоко цельное, закваска на кефирных грибках Информация на этикетке может незначительно отличаться Данный товар может поставляться сразу несколькими производителями. По этой причине информация на сайте по продукту может незначительно отличаться. Соответствующие конкретному товару данные всегда представлены на этикетке. Внешний вид продукта в магазине так же может отличаться от изображения на фото.
- Годен: 5 суток
- Вес: 1 л
- 37ккал
- 3Белки (г)
- 1Жиры (г)
- 4Углеводы (г)
- Юлия **** 8236
Кефир 1% от Избёнки очень понравился, несомненно буду покупать еще! Кефир не горький, очень вкусный, отлично подойдет для всей семьи. Делала с ним ленивую овсянку в банке, это просто объедение! А еще ребенок и муж пили с удовольствием! А они у меня те еще гурманы!;) Так же отлично подойдет и для окрошки и замариновать мяско! Отличный! Рекомендую!
- Роман **** 9445
Кефир очень понравился. Нежный, легкий. Подходит для того, чтобы делать диетические йогурты, так как низкокалорийный. Отлично подходит для ужина.
- Татьяна **** 7377
Кефир 1% Избенка — очень вкусный продукт, напоминает кефир из детства. С удовольствием пьем всей семьей. Рассказала о нем приятельницам: всегда свежий, отличный вкус, консистенция. Рекомендую к употреблению и детям, и взрослым.