Описание: 1% кефир от «Избёнки» с удовольствием пьют люди, которые заботятся о своей фигуре. Немножко фантазии и его можно превратить в десерт со злаками или ягодами. Незаменимый вариант летнего супа — кефирная окрошка. В настоящем кефире можно замариновать сочные шашлыки… Словом, на вкус и цвет. Настоящим кефиром может называться только тот, который приготовлен на живых кефирных грибках. Если продукт приготовлен без них, то это кефирный напиток, но никак не кефир. Наш кефир приготовлен именно на кефирных грибках, которые производители сами выращивают в мини-лабораториях, расположенных на производстве. Выращивать их даже в лабораторных условиях непросто. Грибки капризные, они могут реагировать на перепады температуры, а бывает и так, что привыкают к одним рукам. То есть, полюбили грибки какого-то лаборанта и когда он за ними ухаживает — все хорошо. А приходит к ним кто-то другой и все, грибки гибнут. Поэтому за ними надо тщательно ухаживать и бережно к ним относиться. Родиной кефирного грибка является подножие Эльбруса, именно отсюда он начал с 1867 года «путешествовать» по свету. Однако вот какой парадокс: сам кефир продавался свободно, а его грибки и технологию производства горцы держали в строжайшем секрете, что добавляло напитку дополнительной таинственности. Чем полезен кефир: — профилактика дисбактериоза; - подавляет гнилостные процессы в кишечнике и улучшает микрофлору; - повышает иммунитет и защитные функции организма; - улучшает обмен веществ и участвует в синтезе витаминов; - улучшает процессы пищеварения; - возбуждает аппетит.