Котлеты фасолевые с грибами и луком с/м
Упаковка удобная, в пластиковом поддоне 6 котлет. У меня в морозилке всегда что-то есть из ВкусВилла. Теперь обязательно закуплю и таких котлеток про запас. Легко готовить, натуральный состав. На вкус очень нежные, приятные и сытные. Для меня это находка. И цена приемлемая.
Состав: фасоль белая сухая, лук свежий репчатый, вода питьевая, сухари панировочные (мука пшеничная в/с, вода питьевая, соль поваренная пищевая), рисовая мука, грибы лесные сухие (смесь подберезовиков, подосиновиков), масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, соль поваренная пищевая, специи и овощи сушеные молотые (перец черный, перец душистый, чеснок сушеный, кориандр, лук сушеный, пастернак, петрушка, укроп) Информация на этикетке может незначительно отличаться Данный товар может поставляться сразу несколькими производителями. По этой причине информация на сайте по продукту может незначительно отличаться. Соответствующие конкретному товару данные всегда представлены на этикетке. Внешний вид продукта в магазине так же может отличаться от изображения на фото.
- Годен: 180 суток
- Вес: 450 г
- 170ккал
- 5Белки (г)
- 4Жиры (г)
- 28Углеводы (г)
- Маргарита **** 1764
Упаковка удобная, в пластиковом поддоне 6 котлет. У меня в морозилке всегда что-то есть из ВкусВилла. Теперь обязательно закуплю и таких котлеток про запас. Легко готовить, натуральный состав. На вкус очень нежные, приятные и сытные. Для меня это находка. И цена приемлемая.
- Юлия **** 7742
В нашей семье не принято покупать полуфабрикаты, но решили сделать исключение, когда увидели эти Котлетки. Берем их не в первый раз и всегда остаемся довольны продуктом. Идеальный вариант для легкого ужина или для дней поста. Привлек состав, а точнее отсутствие в нем некоторых продуктов. Отличное соотношение цены и качества. Обязательно будем брать еще. Спасибо ВкусВилл.