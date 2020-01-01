Котлеты фасолевые с грибами и луком с/м
Котлеты фасолевые с грибами и луком с/м

Котлеты фасолевые с грибами и луком с/м

151 руб/шт
Можно в пост
4.8
2 отзыва

Упаковка удобная, в пластиковом поддоне 6 котлет. У меня в морозилке всегда что-то есть из ВкусВилла. Теперь обязательно закуплю и таких котлеток про запас. Легко готовить, натуральный состав. На вкус очень нежные, приятные и сытные. Для меня это находка. И цена приемлемая.

Маргарита **** 1764 Все отзывы

Состав: фасоль белая сухая, лук свежий репчатый, вода питьевая, сухари панировочные (мука пшеничная в/с, вода питьевая, соль поваренная пищевая), рисовая мука, грибы лесные сухие (смесь подберезовиков, подосиновиков), масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, соль поваренная пищевая, специи и овощи сушеные молотые (перец черный, перец душистый, чеснок сушеный, кориандр, лук сушеный, пастернак, петрушка, укроп) Информация на этикетке может незначительно отличаться Данный товар может поставляться сразу несколькими производителями. По этой причине информация на сайте по продукту может незначительно отличаться. Соответствующие конкретному товару данные всегда представлены на этикетке. Внешний вид продукта в магазине так же может отличаться от изображения на фото.

Описание: Замороженный полуфабрикат. Котлеты из белой фасоли, репчатого лука и лесных грибов, в обсыпке из панировочных сухарей. Вегетарианский продукт. Способ приготовления: котлеты положите на разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжарьте с двух сторон на слабом огне 15−20 минут до готовности.
  • Годен: 180 суток
  • Вес: 450 г
  • 170
    ккал
  • 5
    Белки (г)
  • 4
    Жиры (г)
  • 28
    Углеводы (г)
Пищевая ценность на 100 грамм
Ещё чуть-чуть
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Только на приобретённые товары

  • **** 1764

    Упаковка удобная, в пластиковом поддоне 6 котлет. У меня в морозилке всегда что-то есть из ВкусВилла. Теперь обязательно закуплю и таких котлеток про запас. Легко готовить, натуральный состав. На вкус очень нежные, приятные и сытные. Для меня это находка. И цена приемлемая.

  • **** 7742

    В нашей семье не принято покупать полуфабрикаты, но решили сделать исключение, когда увидели эти Котлетки. Берем их не в первый раз и всегда остаемся довольны продуктом. Идеальный вариант для легкого ужина или для дней поста. Привлек состав, а точнее отсутствие в нем некоторых продуктов. Отличное соотношение цены и качества. Обязательно будем брать еще. Спасибо ВкусВилл.

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