Котлеты фасолевые с грибами и луком с/м

В нашей семье не принято покупать полуфабрикаты, но решили сделать исключение, когда увидели эти Котлетки. Берем их не в первый раз и всегда остаемся довольны продуктом. Идеальный вариант для легкого ужина или для дней поста. Привлек состав, а точнее отсутствие в нем некоторых продуктов. Отличное соотношение цены и качества. Обязательно будем брать еще. Спасибо ВкусВилл.