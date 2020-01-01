Сосиски индейка-брокколи-морковь
Сразу привлекли внимание необычные и цветные сосиски. Достаточно плотные, соли минимум, морковь придает сладость, брокколи не только для красоты, вкус тоже отчётливый. Если бы не цена, покупали бы чаще дороговаты.
Состав: мясо птицы (филе грудки индейки), капуста брокколи свежемороженая, морковь вареная, яичный продукт (меланж), соль пищевая, перец черный молотый Информация на этикетке может незначительно отличаться Данный товар может поставляться сразу несколькими производителями. По этой причине информация на сайте по продукту может незначительно отличаться. Соответствующие конкретному товару данные всегда представлены на этикетке. Внешний вид продукта в магазине так же может отличаться от изображения на фото.
- Годен: 15 суток
- Вес: 300 г
- 100ккал
- 14Белки (г)
- 4Жиры (г)
- 2Углеводы (г)
- Иван **** 1315
Сразу привлекли внимание необычные и цветные сосиски. Достаточно плотные, соли минимум, морковь придает сладость, брокколи не только для красоты, вкус тоже отчётливый. Если бы не цена, покупали бы чаще дороговаты.
- Алла **** 0534
Мне понравились. Попадаются кусочки брокколи, чувствуется ее вкус, но при этом и мясное присутствует. Морковь не ощущается. Необычные сосиски. С булочкой и горчичным соусом оценил сын. Приятно попробовать что-то новое и вкусное! Рекомендую и ещё буду покупать этот продукт.
- Людмила **** 1509
Сегодня взяла попробовать этот продукт, так как стараюсь следить за своим весом. А тут и мясо тебе диетическое, и овощи полезные и всего 100 Ккал на 100 грамм! Супер. Только бы вкус не подвел, думала я. И он не подвел! Да, в нем нет вкусовых добавок, которые так усиливают вкус, что не понятно, что ты ешь, и соли столько, сколько требуется для правильного питания, а не чтобы забить вкус продукта и это здорово! Немного напоминают сосиски из кролика с томатами, которые я брала раньше, но эти мне понравились больше. На мой вкус-отличное решение для не просто здорового, но и диетического питания, чтобы стройнеть с каждым днем! Ведь оставаться стройной-очень легко! Нужно просто стараться выбирать продукты с калорийностью не выше 100 Ккал! И вот здесь и начинается проблема: они либо невкусные, либо это овощи. Спасибо поставщику за идею и моему фавориту среди магазинов — ВкусВилл — за возможность покупки!