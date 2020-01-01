Сосиски индейка-брокколи-морковь

Сегодня взяла попробовать этот продукт, так как стараюсь следить за своим весом. А тут и мясо тебе диетическое, и овощи полезные и всего 100 Ккал на 100 грамм! Супер. Только бы вкус не подвел, думала я. И он не подвел! Да, в нем нет вкусовых добавок, которые так усиливают вкус, что не понятно, что ты ешь, и соли столько, сколько требуется для правильного питания, а не чтобы забить вкус продукта и это здорово! Немного напоминают сосиски из кролика с томатами, которые я брала раньше, но эти мне понравились больше. На мой вкус-отличное решение для не просто здорового, но и диетического питания, чтобы стройнеть с каждым днем! Ведь оставаться стройной-очень легко! Нужно просто стараться выбирать продукты с калорийностью не выше 100 Ккал! И вот здесь и начинается проблема: они либо невкусные, либо это овощи. Спасибо поставщику за идею и моему фавориту среди магазинов — ВкусВилл — за возможность покупки!